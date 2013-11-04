SEO оптимизация сайта

Необходимо произвести работу по SEO оптимизации сайта giansar.kz для того, что бы сайт был в ТОП5 поисковиков Google.kz и Yandex.kz. Нужно сформировать ядро запросов, составить семантическое ядро. Оптимизировать контент, оптимизировать внутреннюю перелинковку в соответствии с Ядром запросов. Сделать внешнюю оптимизацию, составить тексты ссылок, разместить ссылки на внешние ресурсы (нарастить ссылочную массу сайта.) Провести регистрацию сайта в каталогах, справочниках, порталах, регистрация в рейтингах.

По ключевым словам, дополню:

1. Стеллажи

2. Стеллажи металлические

3. Стеллажи складские

4. Стеллажи архивные

5. Стеллажи для склада

6. Стеллажи для архива

7. Стеллажи в Алматы

8. Стеллажи в Казахстане

9. Стеллажи паллетные

10. Стеллажи фронтальные

11. Электроштабелеры

12. Штабелеры

13. Штабелеры самоходные

14. Штабелеры электрические

15. Штабелеры сопровождаемые

16. Техника для склада

17. Погрузчики

Регион продвижения Казахстан.