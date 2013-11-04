SEO оптимизация сайта

Все еще ищу! Отредактировала описание проекта 30.10.2013: Ищем оптимальное предложение по продвижению нашего сайта: http://communic.com.ua/ Конкуренция довольно высокая: https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=86suUpvoGvTS4QSd6YHgCA#q=%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Интересует только "белая" раскрутка! Никаких накручиваний, нетематических ссылок и т.п. В основном интересует Гугл и регион Киев-Киевская обл. ...
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Необходимо произвести работу по SEO оптимизации сайта giansar.kz для того, что бы сайт был в ТОП5 поисковиков Google.kz и Yandex.kz. Нужно сформировать ядро запросов, составить семантическое ядро. Оптимизировать контент, оптимизировать внутреннюю перелинковку в соответствии с Ядром запросов. Сделать внешнюю оптимизацию, составить тексты ссылок, разместить ссылки на внешние ресурсы (нарастить ссылочную массу сайта.) Провести регистрацию сайта в каталогах, справочниках, порталах, регистрация в рейтингах.
По ключевым словам, дополню:
1. Стеллажи
2. Стеллажи металлические
3. Стеллажи складские
4. Стеллажи архивные
5. Стеллажи для склада
6. Стеллажи для архива
7. Стеллажи в Алматы
8. Стеллажи в Казахстане
9. Стеллажи паллетные
10. Стеллажи фронтальные
11. Электроштабелеры
12. Штабелеры
13. Штабелеры самоходные
14. Штабелеры электрические
15. Штабелеры сопровождаемые
16. Техника для склада
17. Погрузчики
Регион продвижения Казахстан.
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