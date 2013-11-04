SEO оптимизация сайта

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен16 заявок180 просмотров
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Необходимо произвести работу по SEO оптимизации сайта giansar.kz для того, что бы сайт был в ТОП5 поисковиков Google.kz и Yandex.kz. Нужно сформировать ядро запросов, составить семантическое ядро. Оптимизировать контент, оптимизировать внутреннюю перелинковку в соответствии с Ядром запросов. Сделать внешнюю оптимизацию, составить тексты ссылок, разместить ссылки на внешние ресурсы (нарастить ссылочную массу сайта.) Провести регистрацию сайта в каталогах, справочниках, порталах, регистрация в рейтингах.

По ключевым словам, дополню:

1. Стеллажи

2. Стеллажи металлические

3. Стеллажи складские

4. Стеллажи архивные

5. Стеллажи для склада

6. Стеллажи для архива

7. Стеллажи в Алматы

8. Стеллажи в Казахстане

9. Стеллажи паллетные

10. Стеллажи фронтальные

11. Электроштабелеры

12. Штабелеры

13. Штабелеры самоходные

14. Штабелеры электрические

15. Штабелеры сопровождаемые

16. Техника для склада

17. Погрузчики

Регион продвижения Казахстан.

10 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все хорошо!
Отличный заказчик. Работайте с ним смело
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