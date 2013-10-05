Выполнить подбор ключевых слов и оптимизацию

Поисковые системы (SEO)Завершен10 заявок198 просмотров
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Требуется сделать подбор ключевиков для интернет-магазина автозапчастей для корейских авто и его оптимизацию для последующего наполнения текстами.

10 лет назад
dimsn
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
likeseo
Минеев 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
10 лет назад
$90
2 дня
Все сделано качественно и в срок! Никаких нареканий! Продолжаем сотрудничество. Рекомендую Станислава как грамотного специалиста.
Заказчик, с которым приятно работать. Своевременная оплата, ясное общение и быстрая связь. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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