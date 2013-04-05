dimsn

Дмитрий dimsn

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

likeseo
Минеев 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов
$90
10 баллов
12 лет назад
Выполнить подбор ключевых слов и оптимизацию
Заказчик, с которым приятно работать. Своевременная оплата, ясное общение и быстрая связь. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все сделано качественно и в срок! Никаких нареканий! Продолжаем сотрудничество. Рекомендую Станислава как грамотного специалиста.
Ответный отзыв
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$215
10 баллов
12 лет назад
Написать 30 статей на автотематику
Дмитрию спасибо за сотрудничество и помощь (очень хорошо составлено т.з.). Было приятно работать. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Работа сделана отлично! Все сделано качественно и в оговоренный срок. Тексты уникальны на 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв