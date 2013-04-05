Добрый день! Нужен скрипт, который позволит делать выгрузку прайса из базы данных поставщика. База данных в .dbf Очень подробная инструкция во вложении ( файл Все о проекте.doc) Ссылка на архив: http://rghost.ru/49339360
- Базы данных4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть каталог польского склада Интеркарс -http://rghost.ru/49201191 После установки можно смотреть наличие и цены со скидкой и розницу. Нужно сделать экспорт из него наличия товара в формат .csv или .xls Результатом ...Базы данных7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется написать 30 статей для интернет-магазина автозапчастей.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать подбор ключевиков для интернет-магазина автозапчастей для корейских авто и его оптимизацию для последующего наполнения текстами.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужно продвижение интернет-магазина автозапчастей Бюджет до 250 долл./мес. Только с подписанием договора. Форма оплаты - безнал.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужно сделать интернет магазин автозапчастей.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$90
10 баллов
12 лет назад
Заказчик, с которым приятно работать. Своевременная оплата, ясное общение и быстрая связь. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все сделано качественно и в срок! Никаких нареканий! Продолжаем сотрудничество. Рекомендую Станислава как грамотного специалиста.
$215
10 баллов
12 лет назад
Дмитрию спасибо за сотрудничество и помощь (очень хорошо составлено т.з.). Было приятно работать. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв
Работа сделана отлично! Все сделано качественно и в оговоренный срок. Тексты уникальны на 100%. Рекомендую!