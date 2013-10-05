Написать 30 статей на автотематику

$250
КопирайтингЗавершен1 заявка95 просмотров
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Требуется написать 30 статей для интернет-магазина автозапчастей.

10 лет назад
dimsn
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
10 лет назад
$215
4 дня
Работа сделана отлично! Все сделано качественно и в оговоренный срок. Тексты уникальны на 100%. Рекомендую!
Дмитрию спасибо за сотрудничество и помощь (очень хорошо составлено т.з.). Было приятно работать. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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