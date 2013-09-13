Требуется написать сценарий для рекламного ролика коттеджного поселка. Длительность 1 минута. Также требуется его краткая версия(вырезка) на 30 секунд без потери смысла соответственно. Хочется узнать сколько будет стоить черновой вариант (идея без деталей) и окончательный. Подробности по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Требуется регулярный рерайт/копирайт статей, описаний, новостей и так далее. Темы самые разнообразные.
Жду предложений
- Похожие заказы
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую, коллеги. Нужна помощь в наполнении подразделов строительного сайта. До вечера нужно написать 3 текста, объем каждого - 1 500 знаков. Оплата - 3$|1000 знаков. Прошу оставлять заявки только тех людей, который уверен в своих силах, в портфолио имеет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Хороший специалист по seo-рерайтингу сделает текст информативным, интересным и грамотным, а не бездумно наполнит его поисковыми фразами и ключевыми словами. Тематика рерайта: социальные сети. Требования: • Плотность так называемых «ключевиков» должна составить 5–8% (не больше!!!) от объема seo ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
На 4-5 тыс знаков, список слов, которые должны встречаться сообщу дополнительно (разделы меню), уникальность буду проверять по advego plagiatusКопирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходим копирайтер на сайт. Сайт отзывов пользователей различной техники и услуг. Необходимо копирайтить отзывы на различную технику. Задача находить объект и писать на него отзыв. Более подробная информация в личке. С вас в заявке стоимость одного отзыва, количество символов ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуются авторы с опытом написания статей о корпусной мебели, желательно о шкафах-купе. Стиль нужен легкий, четкая логическая структура текста со вхождениями ключей. Требования под биржу статей Миралинкс. Оплата 50 р/1000 збп.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для новостного проекта "Про Новоуральск" требуется рерайтер с навыками журналиста. Задача - брать обычные новости с указанных ресурсов (1500-2000 знаков), внимательно их читать, понимать и писать краткую, ёмкую и красочную новость на 1-2 абзаца (до 500 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать сравнительный обзор приложений на тему "Навигатор для Андроид". ТЗ вышлю. Объем 6-8 килознаков. Нужен грамотный, интересный текст для людей от человека, разбирающегося в тематике.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
3000-4000 Тыс символов. Обзор приложений. Описать кому будет полезно, описать какие функции выполняет. Интересует подборка как для горшечных так и для срезных букетов, а также заказа цветов онлайн или ухода за цветами, растущими дома. Пожалуйста, пришлите ссылку ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад