Рерайт/копирайт

Как заказчик, Евгений достоин самой высшей оценки. Всегда корректен и честен с исполнителями, разбирается с ТЗ до тех пор, пока исполнитель все не поймет и при этом проявляет терпение и уважение. Как человек - честен и пунктуален. Сразу после сдачи работы производит оплату, никогда не задерживает. Каждый день в сети и интересуется, нет ли вопросов. Чувствуется, что ему не все-равно, как дела у исполнителя. Это говорит о его порядочности и большом сердце. Для меня было неожиданностью узнать, что Евгений очень молод, потому, что я думала, что это человек имеющий огромный опыт. Мне приятно и спокойно с Евгением работать, надеюсь,что наше сотрудничество не закончится никогда. Побольше бы таких хороших людей во фрилансе!