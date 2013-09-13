Рерайт/копирайт

$2500
КопирайтингЗавершен5 заявок210 просмотров
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Добрый день

Требуется регулярный рерайт/копирайт статей, описаний, новостей и так далее. Темы самые разнообразные.

Жду предложений

10 лет назад
Evgen311293
Евгений 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
foxyous6j4
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$1000
30 дней
Сандра великолепный исполнитель. Пишет грамотно, уникально, читабельно. Вникает в тз, если не понятно что- то, то спрашивает. Работу сдает в срок и пишет, согласно с ТЗ. Большой словарный запас, пишет красиво, применять различные сравнения, фразеологизмы и так далее. Работаем более трех месяцев и ни одного нарекания нету. Очень приятна в общении. Находит общий язык с заказчиком. Если Вы хотит найти исполнителя, которому будете ахать серьезные проекты и не бояться за качество и срок, то это Сандра. Будем и дальше сотрудничать. Рекомендую!!!
Как заказчик, Евгений достоин самой высшей оценки. Всегда корректен и честен с исполнителями, разбирается с ТЗ до тех пор, пока исполнитель все не поймет и при этом проявляет терпение и уважение. Как человек - честен и пунктуален. Сразу после сдачи работы производит оплату, никогда не задерживает. Каждый день в сети и интересуется, нет ли вопросов. Чувствуется, что ему не все-равно, как дела у исполнителя. Это говорит о его порядочности и большом сердце. Для меня было неожиданностью узнать, что Евгений очень молод, потому, что я думала, что это человек имеющий огромный опыт. Мне приятно и спокойно с Евгением работать, надеюсь,что наше сотрудничество не закончится никогда. Побольше бы таких хороших людей во фрилансе!
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