Статьи в подразделы строительного сайта

Мне очень понравился подход Инны к работе. Она полностью вникла в задание и интересно выполнила его. Тексты были сданы даже раньше указанного срока. Всегда была на связи и задавала дополнительные вопросы, которые действительно были важны для этого проекта. Рекомендую ее как ответственного копирайтера, который с душой подходит к работе. Думаю, наше сотрудничество превратится в постоянное.