Качественные статьи о корпусной мебели

КопирайтингЗавершен6 заявок237 просмотров
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Требуются авторы с опытом написания статей о корпусной мебели, желательно о шкафах-купе. Стиль нужен легкий, четкая логическая структура текста со вхождениями ключей. Требования под биржу статей Миралинкс. Оплата 50 р/1000 збп.

10 лет назад
Skally
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
richytanya
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
10 дней
Яркий, живой текст, оперативное выполнение заказа - самые приятные впечатления от сотрудничества.
Отличнейший заказчик! Требования четкие, ясные, а тема - интересная. Очень надеюсь на продолжение сотрудничества.
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