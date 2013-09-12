Написать 6 новогодних поздравлений

Добрый день.

Надо написать 6-ть новогодних поздравлений для разного возраста детей.

1. мальчики до 6-ти, от 6-ти до 10-ти, о от 10-ти

и так же и девочки.

Текста должно быть не много, но все должно быть красиво.

Поздравления от Дедушки Мороза с Новым Годом и пожелания..

Жду предложений. По срокам - время есть!!!

С уважением. Евгений Варава