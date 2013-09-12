Необходимо написать статьи по тематике "1С"

1.запрос "обновить 1с" и "итс сопровождение" вхождений в тексте 5-6 раз каждого запроса количество символов 3500-4000. направленность статьи для пользователя, а не для поисковых роботов

2.запрос "настройка 1с" вхождений в тексте 5-6 раз количество символов 3500-4000. направленность статьи для пользователя, а не для поисковых роботов

3.запрос "доработка 1с" вхождений в тексте 5-6 раз количество символов 3500-4000. направленность статьи для пользователя, а не для поисковых роботов

Желательно опыт написания статей по тематике "1С"

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