Описание товаров

$250
КопирайтингЗакрыт15 заявок244 просмотра
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Требуется грамотный и исполнительный копирайтер.

Тексты должны быть уникальными как минимум на 90% по text.ru

Задача написание 1000 текстов по 500 знаков.

Примерно такого характера, как здесь

http://ipelican.com/ru/t/catalog/horeca-equipment/refrigeration-equipment/chill-cabinets

Никакой белиберды или непонятных, не законченных мыслей.

Объём работы 10к в день, по 30 р. за 1000 знаков.

Срок до конца октября.

10 лет назад
sagdiv
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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