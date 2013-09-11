Здравствуйте! Срочно требуются копирайтеры и рерайтеры. Заказы каждый день, объемы разные. Цена за 1000 зн. зависит от проекта. Сейчас есть срочный заказ на копирайт, цена 40/1000. Так же есть рерайт. Все подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статья на Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
Нужно отредактировать ее и привести в вид соответствующий данному ресурсу (чтобы статья не была рекламной и т.п.).
она предлагается к удалению.
нужен человек, который смог бы ее отредактировать так, чтобы она удовлетворила админов.
Стоимость предлагайте.
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