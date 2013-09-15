Нужно написать статью на главную для моего сайта (я занимаюсь созданием сайтов). Описать почему заказчик должен обратиться именно ко мне, а не к другим. Что-то наподобие этой страницы http://webprofy.ru/services/site/2000-3000 знаков. Пишите пожалуйста цену и срок.