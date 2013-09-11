Доброго дня Меня зовут Ольга, я ищу рерайтера туристической направленности. Каждый будний день нужно будет писать от 5 до 15 тысяч символов (Как договоримся) при фиксированной ставке 1$ или 8 гривен. Выплаты провожу по средствам вебмани, ...
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Требуются статьи на заданную тему.Объем статей не меньше 2500.Сроки оговариваются отдельно.
бюджет статьи 3$
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