Рерайт статей

Доброго дня Меня зовут Ольга, я ищу рерайтера туристической направленности. Каждый будний день нужно будет писать от 5 до 15 тысяч символов (Как договоримся) при фиксированной ставке 1$ или 8 гривен. Выплаты провожу по средствам вебмани, ...