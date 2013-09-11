Наполнение инвестиционного проекта

Имеется сайт, подобный http://visiontrust.ru/ (прошу Вас бегло просмотреть его содержание для большего понимания).

Деятельность проекта: торговля на рынке Forex и предоставление возможности зарабатывать простым пользователям, не желающим вникать в тонкости этого дела.

Цель проекта: привлечение новых клиентов, получение средств по наиболее выгодным для конкретного пользователя вкладам.

Что требуется:

1. Подобрать разделы и названия к ним, которые должны присутствовать на сайте.

2. Написать качественные тексты для этих разделов (не более 1000 символов каждый).