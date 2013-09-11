Описания моделей телефонов в ИМ

Нужно несколько копирайтеров для описания моделей мобильных телефонов в интернет-магазин.

Главное требование: хорошо разбираться в тематике (китайские брендовые смартфоны).

Ограничения на количество знаков в описании нет. Нужно просто описать всю полезную информацию о конкретной модели телефона.

Есть модели в которых больше 500 символов никак не выжать, а есть такие, что самое минимальное описание укладывается в 3000.

Также предлагайте цену за 1000 символов и сколько сможете писать в день.