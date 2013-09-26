linkanoid

Павел linkanoid

 
39 летРоссия/Вологда
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Wordpress доработка плагина

    Для сайта https://mycoinprice.ru/ Требуются доработки плагинов Crypto Exchanges и Coins Marketcap 1. Для монет сделать индивидуальные поля descrition и title, если они не заполнены, то title и description должны генерироваться по шаблону из настроек плагина. https://disk.yandex.ru/i/mBR-jjwww5-1yg 2. Для ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Натянуть фразы на шапку

    Добрый день!  Нужно на шапку натянуть фразы Холодно Шапка Четкий Не беси ХХХ PornHub Brazzers сексмашина Че смотришь? Не ботан Твердый DOTA CS:GO WOT Предполагается вышивка.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг для мобильных ЗУ (Power bank)

    $250

    Текста можно взять от сюда: http://pow-bank.ru/ Предусмотреть акцию, как-то ее визуализировать. Смысл акции: При покупке 2-х зарядных устройств, третье Вы получайте абсолютно бесплатно. Полей для ввода данных не нужно изображать, только кнопку/и: Заказать и/или Оформить заказ. Разделы в ...

    AndroidiOS
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описания моделей телефонов в ИМ

    Нужно несколько копирайтеров для описания моделей мобильных телефонов в интернет-магазин. Главное требование: хорошо разбираться в тематике (китайские брендовые смартфоны). Ограничения на количество знаков в описании нет. Нужно просто описать всю полезную информацию о конкретной модели телефона. Есть модели ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Лендинг для мобильных ЗУ (Power bank)
Отличный заказчик с интересным заданием. Всегда на связи, никаких проблем с оплатой. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный, ответственный исполнитель! Всегда на связи, моментальное внесение правок. Однозначно буду работать еще!
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