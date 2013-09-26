Нужно несколько копирайтеров для описания моделей мобильных телефонов в интернет-магазин. Главное требование: хорошо разбираться в тематике (китайские брендовые смартфоны). Ограничения на количество знаков в описании нет. Нужно просто описать всю полезную информацию о конкретной модели телефона. Есть модели ...