Требуются авторы с опытом написания статей о корпусной мебели, желательно о шкафах-купе. Стиль нужен легкий, четкая логическая структура текста со вхождениями ключей. Требования под биржу статей Миралинкс. Оплата 50 р/1000 збп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим копирайтер на сайт.
Сайт отзывов пользователей различной техники и услуг.
Необходимо копирайтить отзывы на различную технику.
Задача находить объект и писать на него отзыв.
Более подробная информация в личке.
С вас в заявке стоимость одного отзыва, количество символов в тексте и количество загружаемых фотографий.
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