Необходим копирайтер на сайт. Сайт отзывов пользователей различной техники и услуг. Необходимо копирайтить отзывы на различную технику. Задача находить объект и писать на него отзыв. Более подробная информация в личке. С вас в заявке стоимость одного отзыва, количество символов ...