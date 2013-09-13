Написать 4 текста

$20
КопирайтингЗакрыт7 заявок307 просмотров
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Нужно написать 4 хороших текста для сайта компании, занимающегося изделиями из гранита и мрамора (emramor.com.ua).

Темы текстов:

каменные столешницы - 3000 символов

кварцевые столешницы - 3000 символов

плитка мраморная - 2500 символов

мраморные подоконники - 4000 символов

Сроки выполнения 2-3 дня.

Подробное т/з https://docs.google.com/document/d/17QhJrHTasAuMMgUpnDX32psJ9F5D_VgMUemZzmunZa0/edit?usp=sharing

Цена указана - 20$ за все 4 текста.

Оплата на WebMoney. Могу оплачивать поэтапно (за выполненную работу).

Требования к исполнителю:

- предоставить несколько готовых Ваших текстов на эту/смежную тематику

- хоть немного разбираться в этих темах, что-бы текст был максимально осмысленный и без "воды"

- придерживаться сроков

- наличие скайпа

Честность и своевременность гарантирую, в ответ на то-же от Вас.

Жду Ваших предложений.

10 лет назад
iMaxW
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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