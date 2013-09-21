Нужно написать 10 текстов под ключевики.

Нужно выполнить рерайтинг 15 текстов, объем каждого - от 800 до 1500 збп. Тексты частично уникальны (50-70% по адвего), нужно переписать только не уникальные их части, будут отмечены цветом так, чтобы уникальность достигла 95-100% по адвего ...