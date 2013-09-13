Рерайтинг/копирайтинг

Компания ООО "Каприна" - производитель ингредиентов для пищевых отраслей. Больше всего мы специализируемся на молочной промышленности и производим продукты как и для потребителей (b2c), так и для производителей (b2b). На данный момент мы запускаем новый сайт, и хочется переделать и дополнить существующие материалы для достижения профессионального уровня, а так же оптимизации SEO.

Ознакомиться со всеми материалами для работы Вы можете на нашем сайте: www.kaprina.ru

Примерный подсчет объема текста: 100-120 страниц А4

Поскольку речь идет также о представлении нового и более-менее уникального потребительского товара, хотелось бы придать текстам характерный стиль коммуникации. Мы молодой коллектив и молодая компания, но мы профессионалы своего дела и нам хочется донести это до посетителей нашего сайта/интернет-магазина.

Жду предложений и комментариев,

с уважением,

ФМ