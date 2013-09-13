Авторы для сайта о растениях

Нужно написать 4 хороших текста для сайта компании, занимающегося изделиями из гранита и мрамора (emramor.com.ua). Темы текстов: каменные столешницы - 3000 символов кварцевые столешницы - 3000 символов плитка мраморная - 2500 символов мраморные подоконники - 4000 символов Сроки выполнения 2-3 дня. Подробное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Для проекта по растениеводству требуются хорошие люди, которые смогут легким языком описать растения в каталог.
Работа на 3-4 месяца. Далее можно стать автором в редакции и готовить авторские материалы (постоянная работа).
Оплата:
1. Стоимость 1000 знаков б/п указываете вы, ознакомившись с ТЗ (в приложении к проекту).
2. Оплата два раза в месяц/раз в месяц – по пожеланию: ЯД, wmr, перевод на счет/карту (Россия) – по желанию. Для особо боязливых возможна оплата за каждый текст, но 100% предоплаты не будет. Безопасная сделка возможна, если у вас очень хороший текст по факту тестового задания.
3. Тестовое задание оплачивается сразу по факту исполнения, если оно принимается. Если не принимается, то вы получает развернутый ответ почему.
Требования:
1. Если у вас есть опыт работы журналистом, редактором – указывайте сразу, получите ответ в первую очередь.
2. Уникальность – не менее 92% (проверяйте, пожалуйста, сами).
3. У вас не более 20 отзывов в системе (и отсутствуют негативные).
4. Возможность быть на связи каждый день (почта в приоритете).
5. Готовность работать не менее 3-4 часов в сутки.
Оставляйте ваши отклики к проекту, указывайте стоимость за 1000 зн б/п. В ответ в личные сообщения получите название растения для описания.
Проекту требуются несколько авторов (6-7 человек).
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