Авторы для сайта о растениях

Всем привет!

Для проекта по растениеводству требуются хорошие люди, которые смогут легким языком описать растения в каталог.

Работа на 3-4 месяца. Далее можно стать автором в редакции и готовить авторские материалы (постоянная работа).

Оплата:

1. Стоимость 1000 знаков б/п указываете вы, ознакомившись с ТЗ (в приложении к проекту).

2. Оплата два раза в месяц/раз в месяц – по пожеланию: ЯД, wmr, перевод на счет/карту (Россия) – по желанию. Для особо боязливых возможна оплата за каждый текст, но 100% предоплаты не будет. Безопасная сделка возможна, если у вас очень хороший текст по факту тестового задания.

3. Тестовое задание оплачивается сразу по факту исполнения, если оно принимается. Если не принимается, то вы получает развернутый ответ почему.

Требования:

1. Если у вас есть опыт работы журналистом, редактором – указывайте сразу, получите ответ в первую очередь.

2. Уникальность – не менее 92% (проверяйте, пожалуйста, сами).

3. У вас не более 20 отзывов в системе (и отсутствуют негативные).

4. Возможность быть на связи каждый день (почта в приоритете).

5. Готовность работать не менее 3-4 часов в сутки.

Оставляйте ваши отклики к проекту, указывайте стоимость за 1000 зн б/п. В ответ в личные сообщения получите название растения для описания.

Проекту требуются несколько авторов (6-7 человек).