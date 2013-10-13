Все еще ищу! Отредактировала описание проекта 30.10.2013: Ищем оптимальное предложение по продвижению нашего сайта: http://communic.com.ua/ Конкуренция довольно высокая: https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=86suUpvoGvTS4QSd6YHgCA#q=%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Интересует только "белая" раскрутка! Никаких накручиваний, нетематических ссылок и т.п. В основном интересует Гугл и регион Киев-Киевская обл. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны анкоры, можно составленные с помощью Seogenerator только с условием не больше 20 анкоров на одной формуле (в программе Seogenerator есть настройки позволяющие задать уникальность, кто работал знает или я покажу).
Составление анкоров само по себе хлеб оптимизатора (если не считать более высокий уровень рамножение статей) поэтому я сильно не надеюсь что откликнутся профи. Но составление анкоров дело не хитрое вполне этим может заниматься рерайтер/копирайтер, я все покажу и объясню.
Мне нужно чтобы человек был на контакте хотя бы раз в будний день мог отвечать - я буду скидывать новые задания.
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