Нужны анкоры, можно составленные с помощью Seogenerator только с условием не больше 20 анкоров на одной формуле (в программе Seogenerator есть настройки позволяющие задать уникальность, кто работал знает или я покажу).

Составление анкоров само по себе хлеб оптимизатора (если не считать более высокий уровень рамножение статей) поэтому я сильно не надеюсь что откликнутся профи. Но составление анкоров дело не хитрое вполне этим может заниматься рерайтер/копирайтер, я все покажу и объясню.

Мне нужно чтобы человек был на контакте хотя бы раз в будний день мог отвечать - я буду скидывать новые задания.