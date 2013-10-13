Составление анкоров

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок237 просмотров
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Нужны анкоры, можно составленные с помощью Seogenerator только с условием не больше 20 анкоров на одной формуле (в программе Seogenerator есть настройки позволяющие задать уникальность, кто работал знает или я покажу).

Составление анкоров само по себе хлеб оптимизатора (если не считать более высокий уровень рамножение статей) поэтому я сильно не надеюсь что откликнутся профи. Но составление анкоров дело не хитрое вполне этим может заниматься рерайтер/копирайтер, я все покажу и объясню.

Мне нужно чтобы человек был на контакте хотя бы раз в будний день мог отвечать - я буду скидывать новые задания.

10 лет назад
Devider
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
IgorBielov
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$100
1 день
C Игорем удобно работать, по анкорам четко уловил суть.
Отличный заказчик! Четко знает, что ему необходимо. Тщательно объясняет задание, помогает в исполнении. Рекомендую!
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