SEO оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок266 просмотров
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Интересует SEO-оптимизация сайта, штатными методами Битрикса.

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10 лет назад
dir_fin
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$730
7 дней
Очень благодарен Дмитрию за проделанную работу! А особенно хочу выразить признательность за терпение, усидчивость, доступное объяснение на все мои вопросы, предложения и капризы! Жду ТЗ на дальнейшее сотрудничество. Огромное тебе спасибо, Дима!
От работы с Артёмом остались только положительные эмоции. Адекватен, порядочен и приятен в общении. Хорошее понимание дела, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую работать с данным заказчиком! С ув. Сердюков Д.А.
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