Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно оптимизировать сайт по ключевикам. Семантическое ядро готово. Также необходимо дать рекомендации копирайтеру и свои замечания по юзабилити сайта.

Оплата вебмани, ЯД или киви. Срок: неделя

10 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 лет назад
$150
7 дней
Отличный исполнитель. Провел анализ, сделал оптимизацию, отправил подробный отчет.
Хороший заказчик, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Составление анкоров

    Нужны анкоры, можно составленные с помощью Seogenerator только с условием не больше 20 анкоров на одной формуле (в программе Seogenerator есть настройки позволяющие задать уникальность, кто работал знает или я покажу). Составление анкоров само по ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    Интересует SEO-оптимизация сайта, штатными методами Битрикса. Прописать поисковики, фразы, ключевики, теги и т.д. Стоимость и сроки? Спасибо. http://finsklad.ru

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Необходимо продвижение сайта по запросам (с привязкой к региону Санкт-Петербург) "создание сайта" "создание сайтов" "создание сайта в Санкт-Петербурге" "создание сайтов в Санкт-Петербурге" "создание сайта в Петербурге" "создание сайтов в Петербурге" "создание сайта СПБ" "создание сайтов СПБ" Сайт скину в личку. нужен ответственный подход, хороший ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO оптимизация сайта

    $250

    Необходимо произвести работу по SEO оптимизации сайта giansar.kz для того, что бы сайт был в ТОП5 поисковиков Google.kz и Yandex.kz. Нужно сформировать ядро запросов, составить семантическое ядро. Оптимизировать контент, оптимизировать внутреннюю перелинковку в соответствии с ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад