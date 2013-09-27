Оптимизация сайта

Нужны анкоры, можно составленные с помощью Seogenerator только с условием не больше 20 анкоров на одной формуле (в программе Seogenerator есть настройки позволяющие задать уникальность, кто работал знает или я покажу). Составление анкоров само по ...
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Нужно оптимизировать сайт по ключевикам. Семантическое ядро готово. Также необходимо дать рекомендации копирайтеру и свои замечания по юзабилити сайта.
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