Прописать SEO теги title, description, keywords

Для продвижения по СЧ и НЧ, необходимо прописать корректные теги к продвигаемым страницам, чтобы тайтл и дескрипшн был естественен и максимально релевантен (без перебора) по продвигаемым ключам. Страниц 150 штук, список страница/ключевая фраза на руках. От вас цена на выполнение.