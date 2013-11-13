Требуется регистрация в каталогах

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки143 просмотра
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Требуется регистрация сайта в белых и серых каталогах для поднятия ТИЦ и PR.

На данный момент показатели: ТИЦ0(R0) PRNA AR5,513,768

Посещаемость сайта: 85 человек в сутки

Просмотров: 493

Просмотров на посетителя: 5.8

Хотелось бы получить ТИЦ 10, PR 3,

Важно также регистрировать на казахстанских каталогах, т.к. сайт для казахстанских пользователей.

10 лет назад
kuanysh23
Куаныш 
48 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
artem2
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
Много каталогов. Жду когда обновятся ТИЦ и PR.
Рад сотрудничеству.
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