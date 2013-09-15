Оптимизация сайта DLE под СЕО

Здравствуйте специалисты в области SEO! Нам коллективу фрилансеров (добрые, хорошие, пушистые) нужен seo-специалист. В проект принимаются SEO-специалисты: с опытом от 2-х лет с действующим портфолио работ (сайты коммерческой тематики) с Украины (из России и других стран просьба не писать) опыт работы ...