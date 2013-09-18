Составить семантическое ядро.

Здравствуйте! Необходимо выполнить оптимизацию сайта на движке DLE под сео на тематику Форекс! - Полный аудит сайта (СЕО, технический, поведенческие факторы и юзабилити); - Устранение ошибок и оптимизация программного кода (делает опытный разработчик); Цена договорная. Пишите! С Уважением, Альянс!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется составить ядро запросов. По каждой категорию нужно ядро запрос(Яндекс Вордстат). Порядка 20 слов.
Оплата за 150 категорий - 3000 рублей.
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