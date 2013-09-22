Подобрать семантическое ядро для блога

Поисковые системы (SEO)Завершен7 заявок165 просмотров
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Всем доброго времени суток. Мне нужно СЯ для блога. Тематика — психология. Геонезависимый, некоммерческий.

Мне нужны слова, благодаря которым я могу получить максимальное количество посетителей за минимальную вложенную сумму в раскрутку. Для начала нужно 100 слов. Жду предложений о цене

10 лет назад
Abdx32
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
3 дня
Нужно было подобрать СЯ, работа была выполнена очень качественно, за свои деньги я получил гораздо больше того, чего ожидал.Спасибо за работу. Приятно было иметь с Вами дело.
спасибо за заказ
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