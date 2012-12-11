Всем доброго времени суток. Мне нужно СЯ для блога. Тематика — психология. Геонезависимый, некоммерческий. Мне нужны слова, благодаря которым я могу получить максимальное количество посетителей за минимальную вложенную сумму в раскрутку. Для начала нужно 100 слов. ...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем доброго времени суток, требуется копирайтер для написание статей на тему психология. Без воды, грамотно и информативно. Жду Ваших расценокЗавершен10 лет назад
Всем доброго времени суток, нужно отредактировать уже готовую курсовую 24 листа, сделать нужный шрифт, нужные отступы, где формулы записаны картинкой написать вручную, где есть картинки пронумеровать (например рис 1) и сделать ссылки с текста (показано ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток, требуется статья, примерно 5 - тыс символов. Нужно будет подобрать к этой статье 5 - 10 запросов, по которым будет не сложно продвинуть, и что бы был трафик. Затем написать большую, интересную ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток, на блоге есть статьи, написанные без ключей, нужно к 50 статьям подобрать СЯ примерно из 10 ключей. Интересует цена отдельно за каждую статью И если занимаетесь переделыванием статей под СЯ, то отдельно ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, вообщем есть сайт на вордпрессе, я хочу изменить оформление вывода материалов, нужно сделать в точности, как на одном из сайтов, исходники сайта так же могу показать. Желающим расскажу подробнееВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $6
Доброго времени суток, нужно 2 статьи - "восстановление данных с телефона" и "монтаж видео" 3тыс символов (1 статья) - 2 картинки - 200 рублей за работу- чем быстрее тем лучше (не более 10 часов)Копирайтинг5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток, нужна придумать интересную и креативную шапку по оптимальной цене. Жду предложений/ Пишите сразу цену, кто за сколько рисует шапкиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Всем доброго времени суток, задача очень простая, есть сайт на wp пришлось сделать резервную копию из-за чего потерял много картинок, нужно пройтись по статьям и добавить картинки к каждой статьей, все тайтлы должны остаться прежними, ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток, нужна статья, примерно 2.5-3 тыс символов (возможно дальнейшая работа) Ключевые слова: как избавиться от апатии (2 вхождения) Как побороть апатию (не менее 1 вхождения) Статья должна быть информативной и интересной. Мне все равно что это ...Завершен11 лет назад
Всем доброго времени суток, нужно сделать меню такое же как и на сайте http://sourcecpp.com/, естественно что бы название классов не совпадали с названиями на данном сайте. Пациента покажу при обсуждении подробных деталей. Интересует цена вот такой ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток. Такая вот проблема, на wp не выводятся мета данные, кто готов помочь? Пишите ценуВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Хочу такую же птичку http://informsait.ru/happyreseller-proekt-dlya-novichkov/.html Во сколько мне она обойдется ?Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток. Я хочу сделать виде презентацию, ориентировочно 70+ минут. Тема: мотивация, успех. Этим никогда не занимался, нужна помощь именно с тем, что бы составить программу, по которой делать видео презентацию. Кто готов ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток. Требуется написать статью и размножить на 250 статей под ключевые слова с ссылками, объем примерно 2.5-3 тыс символов. Статьи будут размещены на площадках тут http://www.liex.ru/ Интересует ценаКопирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, есть шаблон на WP на нем не красиво выводятся комментарии, нужно их оформить + немного полазить в css поправить ссылки. Приоритет цене, НО если кто то посоветует что - то очень классное, то готов выслушать ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть одна большая статья, уникальная (17 тыс знаков). нужно разбить на 5 статей, они там уже можно сказать разбиты, нужно будет немного подредактировать, украсить словами. на Ваше усмотрение, внедрить ключевые слова и сделать так что бы ...Закрыт11 лет назад
Всем доброго вечера. Нужно на cms сделать расширенный поиск. На какой cms обсудим при общении в лс. Cms буду устанавливать в зависимости от того, с какой Вам будет удобнее работать, то на какой этот поиск ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, сможете написать 2 интересных и практических статьи вот с этими ключевыми словами: "как сделать сайт в интернете" "как сделать сайт на wordpress" "как сделать сайт на joomla" "как можно сделать сайт" за 190 wmr не менее 2.5 тыс символов, нужно ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток. Мне нужно нарисовать логотип к сайту. Вот только проблема в том, что у меня на это всего 20$ так что если есть желающие - пишитеЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад