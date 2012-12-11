Abdx32

Борунов Сергей Abdx32

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP - программист
PHP
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Подобрать семантическое ядро для блога

    Всем доброго времени суток. Мне нужно СЯ для блога. Тематика — психология. Геонезависимый, некоммерческий. Мне нужны слова, благодаря которым я могу получить максимальное количество посетителей за минимальную вложенную сумму в раскрутку. Для начала нужно 100 слов. ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отредактировать курсовую работу

    Всем доброго времени суток, нужно отредактировать уже готовую курсовую 24 листа, сделать нужный шрифт, нужные отступы, где формулы записаны картинкой написать вручную, где есть картинки пронумеровать (например рис 1) и сделать ссылки с текста (показано ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Хорошая и качественная статья

    Всем доброго времени суток, требуется статья, примерно 5 - тыс символов. Нужно будет подобрать к этой статье 5 - 10 запросов, по которым будет не сложно продвинуть, и что бы был трафик. Затем написать большую, интересную ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Семантическое ядро под статьи

    Всем доброго времени суток, на блоге есть статьи, написанные без ключей, нужно к 50 статьям подобрать СЯ примерно из 10 ключей. Интересует цена отдельно за каждую статью И если занимаетесь переделыванием статей под СЯ, то отдельно ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить вывод новостей WP

    Здравствуйте, вообщем есть сайт на вордпрессе, я хочу изменить оформление вывода материалов, нужно сделать в точности, как на одном из сайтов, исходники сайта так же могу показать. Желающим расскажу подробнее

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно нужны статьи

    $6

    Доброго времени суток, нужно 2 статьи - "восстановление данных с телефона" и "монтаж видео" 3тыс символов (1 статья) - 2 картинки - 200 рублей за работу- чем быстрее тем лучше (не более 10 часов)

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать шапку

    Всем доброго времени суток, нужна придумать интересную и креативную шапку по оптимальной цене. Жду предложений/ Пишите сразу цену, кто за сколько рисует шапки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Очень простая задача

    Всем доброго времени суток, задача очень простая, есть сайт на wp пришлось сделать резервную копию из-за чего потерял много картинок, нужно пройтись по статьям и добавить картинки к каждой статьей, все тайтлы должны остаться прежними, ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статью

    Всем доброго времени суток, нужна статья, примерно 2.5-3 тыс символов (возможно дальнейшая работа) Ключевые слова: как избавиться от апатии (2 вхождения) Как побороть апатию (не менее 1 вхождения) Статья должна быть информативной и интересной. Мне все равно что это ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Меню для сайта

    Всем доброго времени суток, нужно сделать меню такое же как и на сайте http://sourcecpp.com/, естественно что бы название классов не совпадали с названиями на данном сайте. Пациента покажу при обсуждении подробных деталей. Интересует цена вот такой ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема с wp

    Всем доброго времени суток. Такая вот проблема, на wp не выводятся мета данные, кто готов помочь? Пишите цену

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка платного курса

    Всем доброго времени суток. Я хочу сделать виде презентацию, ориентировочно 70+ минут. Тема: мотивация, успех. Этим никогда не занимался, нужна помощь именно с тем, что бы составить программу, по которой делать видео презентацию. Кто готов ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать статью и размножить

    Всем доброго времени суток. Требуется написать статью и размножить на 250 статей под ключевые слова с ссылками, объем примерно 2.5-3 тыс символов. Статьи будут размещены на площадках тут http://www.liex.ru/ Интересует цена

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшая корректировка

    Здравствуйте, есть шаблон на WP на нем не красиво выводятся комментарии, нужно их оформить + немного полазить в css поправить ссылки. Приоритет цене, НО если кто то посоветует что - то очень классное, то готов выслушать ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт/рерайт

    $50

    Есть одна большая статья, уникальная (17 тыс знаков). нужно разбить на 5 статей, они там уже можно сказать разбиты, нужно будет немного подредактировать, украсить словами. на Ваше усмотрение, внедрить ключевые слова и сделать так что бы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Расширенная форма поиска

    Всем доброго вечера. Нужно на cms сделать расширенный поиск. На какой cms обсудим при общении в лс. Cms буду устанавливать в зависимости от того, с какой Вам будет удобнее работать, то на какой этот поиск ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • 2 статьи

    Здравствуйте, сможете написать 2 интересных и практических статьи вот с этими ключевыми словами: "как сделать сайт в интернете" "как сделать сайт на wordpress" "как сделать сайт на joomla" "как можно сделать сайт" за 190 wmr не менее 2.5 тыс символов, нужно ...

    WordPressСайт на WordPressJoomlaСайт на Joomla
    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Подобрать семантическое ядро для блога
спасибо за заказ
Нужно было подобрать СЯ, работа была выполнена очень качественно, за свои деньги я получил гораздо больше того, чего ожидал.Спасибо за работу. Приятно было иметь с Вами дело.
Ответный отзыв
amfilada
Адель 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Копирайт на тему: психология
Было очень приятно сотрудничать. Сергей предоставил подробное тз, быстро и доброжелательно отвечал на все вопросы, появившиеся во время выполнения заказа. Именно таким и должен быть работодатель в моём представлении. Спасибо Вам.
Работа была выполнена качественно, тексты читаются очень легко, нету воды. Что больше всего поразило - это то, что мой заказ был выполнен через пару часов после того, как мы оговорили все детали. Спасибо большое за работу. Обращусь к Вам еще
Ответный отзыв
schastjeru
Татьяна 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Написать статью
Рекомендую данного заказчика. Четкие адекватные требования, возможность вести сопроводительный диалог, именно ДИАЛОГ. Своевременная оплата. Очень понравилось общение, приятное, легкое, но в рамках делового. Буду рада дальнейшему сотрудничеству. Спасибо!
Отличный фрилансер. Очень интересные статьи. Написано все грамотно и информативно. Даже форматирование выполнено. Читать статьи подобного рода одно удовольствие. Я очень доволен. Спасибо!
Ответный отзыв
allplayer
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Проблема с wp
Приятный в общении человек. Очень быстро вместе решили проблему! Детальное ТЗ и моментальная оплата!
Отличный исполнитель. Работу выполнил очень быстро, качественно и не дорого. В общении приятный человек, который не пожалеет совета. Рекомендую.
Ответный отзыв
hapzalis
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
11 лет назад
2 статьи
Очень приятно работать с Сергеем. Конкретна постановка задания и своевременная оплата. Хотел бы и дальше сотрудничать.
Отличный фрилансер с поставленной задачей справился и даже более. Рекомендую. Спасибо, Анатолий, буду обращаться еще!
Ответный отзыв