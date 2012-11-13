ЛОГОТИП • ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ • БРЕНД-БУК • НЕЙМИНГ 8-930-222-32-23

Здравствуйте!

Огромный опыт работы! Более 1000 реализованных проектов

Качественно и в срок выполню Ваши заказы по разработке дизайна логотипа и полиграфии:

-нейминг

-логотип

-фирменный стиль

-буклеты и т.д

Всегда творчески подхожу к работе.

Всегда на связи.

Опыт работы дизайнером более 10 лет.

Более 100 положительных отзывов.

Если вы решили выбрать меня исполнителем, то пожалуйста, свяжитесь со мной личным сообщением для уточнения всех деталей.

Предпочитаю работать по брифу или чётко изложенному ТЗ.

Участвую в заинтересовавших меня конкурсах,но ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ не выполняю.

Приступаю к работе только после получения предоплаты 50% (или по FairPlay).

На любой из проектов, над которыми работаю как исполнитель, создаю от 2 до 4-х вариантов, не более — при взаимопонимании этого достаточно.

Количество вариантов доработки ограничено.

Все идеи, воплощенные в векторном исполнении, оформляю и показываю на ваше рассмотрение в превью.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ —воскресенье.

Опыт работы дизайнером более 10 лет.

ПОРТФОЛИО : https://freelance.ru/users/oliaolia

телефон +79302223223

(what'app . viber)

e-mail: [email protected]