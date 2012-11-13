oliabai

Ольга oliabai

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ЛОГОТИП • ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ • БРЕНД-БУК • НЕЙМИНГ 8-930-222-32-23

Здравствуйте!

Огромный опыт работы! Более 1000 реализованных проектов

Качественно и в срок выполню Ваши заказы по разработке дизайна логотипа и полиграфии:

-нейминг

-логотип

-фирменный стиль

-буклеты и т.д

Всегда творчески подхожу к работе.

Всегда на связи.

Опыт работы дизайнером более 10 лет.

Более 100 положительных отзывов.

Если вы решили выбрать меня исполнителем, то пожалуйста, свяжитесь со мной личным сообщением для уточнения всех деталей.

Предпочитаю работать по брифу или чётко изложенному ТЗ.

Участвую в заинтересовавших меня конкурсах,но ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ не выполняю.

Приступаю к работе только после получения предоплаты 50% (или по FairPlay).

На любой из проектов, над которыми работаю как исполнитель, создаю от 2 до 4-х вариантов, не более — при взаимопонимании этого достаточно.

Количество вариантов доработки ограничено.

Все идеи, воплощенные в векторном исполнении, оформляю и показываю на ваше рассмотрение в превью.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ —воскресенье.

Опыт работы дизайнером более 10 лет.

ПОРТФОЛИО : https://freelance.ru/users/oliaolia

телефон +79302223223

(what'app . viber)

e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков
Nutscrazy
Дарья 
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
5 отзывов
$100
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотип и шапки для разделов
Оля молодец, умничка! Все сделала именно так, как было нужно. Обязательно обращусь еще.
Даша отличный заказчик! Рекомендую)
Ответный отзыв
bpavelv
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Логотип к сайту
Умничка! Просто молодец. Мне все понравилось, вовремя и красиво. Рекомендую!
Благодарю за сотрудничество, все прекрасно)Отличный заказчик.
Ответный отзыв
ivan7575
Иван 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Новогодний логотип
Замечательная работа, как обычно! Обращаюсь не первый раз,10 баллов.Рекомендую!
Спасибо за работу! обращайтесь!
Ответный отзыв
Krymchanin
Александр 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
9 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта
Положительный отзыв. Выполнила работу без проблем.
Рекомендую как ответственного заказчика. Ставит четко задачу, платит мгновенно. Было приятно с ним работать.
Ответный отзыв
Alper
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать логотип
Заказ сделан отлично, качественно и в сроки. Рекомендую всем
Хороший заказчик. Было приятно поработать. Работа оплачена, рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв