ivan7575

Иван ivan7575

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
oliabai
Ольга 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
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Спасибо за работу! обращайтесь!
Замечательная работа, как обычно! Обращаюсь не первый раз,10 баллов.Рекомендую!
Ответный отзыв
oliabai
Ольга 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
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Приятно работать с вами, Иван! Спасибо!
Ольга,спасибо Вам. Сделали работу в очень сжатые сроки и максимально качественно. Будем с Вами сотрудничать и в дальнейшем! Сразу чувствуется отличный профессионал, которому нетрудно доверить проект. Успехов вам в работе!
Ответный отзыв