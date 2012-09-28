$100
украсить логотип к новому году.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
украсить логотип к новому году.
Доброго времени. Необходимо изготовить макет визитки. Подробнее вышлю ТЗ. бюджет до 8-10$
название МСУ-50.Компания занимается масштабными строительными и ремонтными работами (многоэтажки, заводы, церкви).Компания успешно развивается на строительном рынке Забайкалья около 20 лет. На данный момент это одна из крупнейших строительных компаний региона.Необходимо использовать элементы герба Забайкальского края, ...