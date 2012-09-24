Требуется нарисовать большой, красивый, КРАСОЧНЫЙ, ЯРКИЙ, СОЧНЫЙ логотип
Разработка логотипа для строительной компании
название МСУ-50.Компания занимается масштабными строительными и ремонтными работами (многоэтажки, заводы, церкви).Компания успешно развивается на строительном рынке Забайкалья около 20 лет. На данный момент это одна из крупнейших строительных компаний региона.Необходимо использовать элементы герба Забайкальского края, либо элементы герба города Краснокаменска, Желательно выполнить логотип в цветовой гамме края, либо города. Необходимо, чтобы логотип таким образом косвенно указывал на местонахождение компании
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