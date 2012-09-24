Разработка логотипа для строительной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт26 заявок210 просмотров

название МСУ-50.Компания занимается масштабными строительными и ремонтными работами (многоэтажки, заводы, церкви).Компания успешно развивается на строительном рынке Забайкалья около 20 лет. На данный момент это одна из крупнейших строительных компаний региона.Необходимо использовать элементы герба Забайкальского края, либо элементы герба города Краснокаменска, Желательно выполнить логотип в цветовой гамме края, либо города. Необходимо, чтобы логотип таким образом косвенно указывал на местонахождение компании

13 лет назад
ivan7575
Иван 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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