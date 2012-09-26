Нужно сделать favicon из имеющегося логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок240 просмотров

Нужно сделать favicon из имеющегося логотипа.

Жду предложений цены с портфолио.

13 лет назад
alecon
55 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

falca
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Марина, Большое Спасибо за качественную и быструю работу. Буду рад сотрудничеству!
Приятно работать, четкая простая задача, оплата моментальная. Спасибо взаимно )

Заявки фрилансеров

falca
45 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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