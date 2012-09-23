Разработка логотипа для фирмы Printerio

# 1 — $ 80

Уважаемые фрилансеры! После успешного проведения конкурса по названию нашей фирмы мы хотели еще раз всех поблагодарить за участие и поздравить победителя Наталью Беленькую (talica). Теперь нам необходимо разработать логотип. Название фирмы – Printerio, наша деятельность состоит из продажи рекламно-сувенирной продукции, а именно — ручек, футболок, чашек, ежедневников с непосредственным нанесением логотипов на данную продукцию. Наши клиенты это средний и крупный бизнес — заводы, импортеры, производители. Находимся в Украине. Хотелось бы видеть варианты логотипов:

- как цветные, яркие так и строгие одноцветные;

- В легко читабельном виде;

Победителю оплату гарантируем! Всем успехов!!!