Срочно сделать лого для автосалона. Название ВЛада (именно 2 буквы заглавные)+ добавить надпись автосалон, лого должно быть простое и запоминающееся. Цветовое решение - на выбор исполнителя, без привязки. Оплата ...
Дизайн логотипа для сайта
Для фирмы, занимающейся разработкой сайтов, необходимо разработать логотип.
Эту работу можете рассматривать как тестовое задание, при успешном выполнении последует ещё работа.
От вас срок/цена. Оплата вебмани
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