Дизайн логотипа для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок195 просмотров

Для фирмы, занимающейся разработкой сайтов, необходимо разработать логотип.

http://raskrutim-site.ru/

Эту работу можете рассматривать как тестовое задание, при успешном выполнении последует ещё работа.

От вас срок/цена. Оплата вебмани

13 лет назад
hasumad
Вадим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Valhalla
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Valhalla
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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