Разработка логотипа для компании Allure

$98
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки3514 просмотров
#1$70
#2$28

Всем привет! Необходимо разработать логтип для компании ALLURE цвет красный.

И это все нужно сделать в виде баннера - цвета: черный, белый, красный.

Парфюмерия и косметика оставляем!

Пример того как это должно выглядеть во вложении, но то что есть не оч нравится, нужно сделать лучше.

13 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победители конкурса

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#2
Работа выполнена на 100%. Отличный результат. Рекомендую.
Когда человек приятен в общении, задания его ясны, а когда ясно что делать, процесс и результат получаются сами собой.
victor322
Виктор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1
Отличный исполнитель, все понравилось. Масса хороших вариантов на выбор. Рекомендую.
Грамотная постановка задачи!Отличный заказчик!Рекомендую.

Заявки фрилансеров

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#2
victor322
Виктор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#1

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