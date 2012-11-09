Разработка логотипа для компании Allure

# 1 — $ 70 # 2 — $ 28

Всем привет! Необходимо разработать логтип для компании ALLURE цвет красный.

И это все нужно сделать в виде баннера - цвета: черный, белый, красный.

Парфюмерия и косметика оставляем!

Пример того как это должно выглядеть во вложении, но то что есть не оч нравится, нужно сделать лучше.