Нужен логотип для компании брокера на рынке Forex. Название комании YA-HI.com , сайта еще нет. Нужно что-то интересное - не строгое. Пример логотипов которые нравяться: ...
Разработка логотипа для компании Allure
Всем привет! Необходимо разработать логтип для компании ALLURE цвет красный.
И это все нужно сделать в виде баннера - цвета: черный, белый, красный.
Парфюмерия и косметика оставляем!
Пример того как это должно выглядеть во вложении, но то что есть не оч нравится, нужно сделать лучше.
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