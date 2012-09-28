Доработать логотип. Подобрать читабельный шрифт.
Создание лого. Приватно для Азарнова Виктора
Требуется создание логотипа сервиса по автоматизации сервисного центра.
Название проекта: еСервис ( или в английском варианте eService)
Требования: в лого должно быть видно ключевое слово Сервис, букву "е" первую хотелось бы обыграть как то вместе с ключом ( гаечный, разводной и тп, что сразу бы человеку давало ассоциацию с сервисным центром, ремонтом и тр)
Если откинуть слово сервис, то оставшуюся часть можно было бы использовать как иконку проекта ( наглядный пример вконтакте или групон, когда первая буква используется в качестве иконки или краткого узнаваемого лого)
Логотип также должен быть «легким» — без сложностей и сильно мелких деталей.
Его «сила» должна быть в простоте со своей «изюминкой»
Цвета желательно тоже предоставить несоколько вариантов — для выбора. Сильной яркости (кислотности) не надо, но и блеклым и незаметным быть не должно.
Окончательный вариант предоставляется в векторном формате (CDR) в цвете и ч/б варианте с указанием использованных цветов в CMYK
Работаем по такой схеме:
> Обычно делаю 3 варианта. Выбранный дорабатываю, если потребуется. Работаю конечно до завершения, пока > все полностью не устроит.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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