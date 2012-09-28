Создание лого. Приватно для Азарнова Виктора

Требуется создание логотипа сервиса по автоматизации сервисного центра.

Название проекта: еСервис ( или в английском варианте eService)

Требования: в лого должно быть видно ключевое слово Сервис, букву "е" первую хотелось бы обыграть как то вместе с ключом ( гаечный, разводной и тп, что сразу бы человеку давало ассоциацию с сервисным центром, ремонтом и тр)

Если откинуть слово сервис, то оставшуюся часть можно было бы использовать как иконку проекта ( наглядный пример вконтакте или групон, когда первая буква используется в качестве иконки или краткого узнаваемого лого)

Логотип также должен быть «легким» — без сложностей и сильно мелких деталей.

Его «сила» должна быть в простоте со своей «изюминкой»

Цвета желательно тоже предоставить несоколько вариантов — для выбора. Сильной яркости (кислотности) не надо, но и блеклым и незаметным быть не должно.

Окончательный вариант предоставляется в векторном формате (CDR) в цвете и ч/б варианте с указанием использованных цветов в CMYK

Работаем по такой схеме:

> Обычно делаю 3 варианта. Выбранный дорабатываю, если потребуется. Работаю конечно до завершения, пока > все полностью не устроит.