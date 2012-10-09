Логотип для международного сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен26 заявок1681 просмотр
#1$100

Сайт посещен полиграфии (оргтехники) и всё, что связанно с ней.

Необходима шрифтовая работа. Сделать красивую надпись доменного имени - brunelis.

Можно добавить какой-нибудь графический элемент, но необязательно. Рассматриваться будут все варианты равнозначно.

Цвета спокойные/серьезные. Запрещено использовать стандартные шрифты и брать за основу цвета CMYK, это тема уже очень приелась.

Исходник должен быть в векторе (AI или Corel).

По мимо самого логотипа, так же должен быть favicon и монохромный вариант логотипа.

13 лет назад
masterofmagic
Александр 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1
Обстоятельно подошел к делу, перевыполнил задачу на 200%. Стахановец! Уже разместил второй заказ.
Спасибо за проведение конкурса! Хороший заказчик, ТЗ составлено очень четко и понятно! Всем ремомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Profi2012
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#1

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