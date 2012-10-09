Логотип для международного сайта

# 1 — $ 100

Сайт посещен полиграфии (оргтехники) и всё, что связанно с ней.

Необходима шрифтовая работа. Сделать красивую надпись доменного имени - brunelis.

Можно добавить какой-нибудь графический элемент, но необязательно. Рассматриваться будут все варианты равнозначно.

Цвета спокойные/серьезные. Запрещено использовать стандартные шрифты и брать за основу цвета CMYK, это тема уже очень приелась.

Исходник должен быть в векторе (AI или Corel).

По мимо самого логотипа, так же должен быть favicon и монохромный вариант логотипа.