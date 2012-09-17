Лого для viza.biz.ua

Необходимо просто лого для простого сайта. Особых требований никаких нет. Надо, чтобы была на фоне обложка украинского паспорта с гербом, можно еще эйфелеву башню, кремль и другие достопримечательности. Размер лого такой же как на сайте сейчас www.viza.biz.ua. Потребуется коректировка цвета фона, чтобы без зазубринок смотрелось. Вот посмотреть просто лого можно здесь на аналогичном сайте www.olympic.com.ua Если у кого-то есть желание сразу сделать, то буду рад вібрать из готового. А так придётся из тех у кого норм работы и кто предложит лучше сроки и цену ))