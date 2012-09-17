Лого для viza.biz.ua

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок304 просмотра

Необходимо просто лого для простого сайта. Особых требований никаких нет. Надо, чтобы была на фоне обложка украинского паспорта с гербом, можно еще эйфелеву башню, кремль и другие достопримечательности. Размер лого такой же как на сайте сейчас www.viza.biz.ua. Потребуется коректировка цвета фона, чтобы без зазубринок смотрелось. Вот посмотреть просто лого можно здесь на аналогичном сайте www.olympic.com.ua Если у кого-то есть желание сразу сделать, то буду рад вібрать из готового. А так придётся из тех у кого норм работы и кто предложит лучше сроки и цену ))

13 лет назад
gutakon
Тарас 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zergd79
Исычко 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня

Заявки фрилансеров

zergd79
Исычко 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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