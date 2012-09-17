Лого + промо картинка

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Завершен2 заявки189 просмотров

Нужны логотип - иконка 128х128 и промо картинки - всего две 440х280, 960х680

Тема - интернет магазин Утконос

http://www.utkonos.ru/

Логотип - можно лого утконоса, картинка - связанная с деятельностью магазина

Наш магазин = лидер в области интернет-торговли продуктами питания и сопутствующими товарами. Компания обеспечивает доставку продуктов, товаров для детей, а также бытовой химии, товаров для животных и многого другого по Москве и МО.

Просьба указать срок и цену.

13 лет назад
webelka
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделано здорово.
Рад сотрудничесву!

Заявки фрилансеров

istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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