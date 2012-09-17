Добрый день, дорогие коллеги. Нужно до завтра отрисовать простой логотип в кореле в двух экземлярах - с белой обводкой и без. Шрифты и .псд (есть только в нем в ...
Нужен логотип для агентства социальных медиа
есть техническое задание, цвета: черный, салатовый и белый + можно использовать доп. цвета, в основе логотипа должен быть силуэт птицы, узнаваемый, чтобы можно было использовать как персонажа в продуктах компании))
Жду предложения
Бюджет 30 долларов
Заявки фрилансеров
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