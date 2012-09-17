Нужен логотип для агентства социальных медиа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок214 просмотров

есть техническое задание, цвета: черный, салатовый и белый + можно использовать доп. цвета, в основе логотипа должен быть силуэт птицы, узнаваемый, чтобы можно было использовать как персонажа в продуктах компании))

Жду предложения

Бюджет 30 долларов

13 лет назад
livelychief
Анна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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