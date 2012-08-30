livelychief

Анна Малетина livelychief

 
35 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Нужен логотип для агентства социальных медиа

    $30

    есть техническое задание, цвета: черный, салатовый и белый + можно использовать доп. цвета, в основе логотипа должен быть силуэт птицы, узнаваемый, чтобы можно было использовать как персонажа в продуктах компании)) Жду предложения Бюджет 30 долларов

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка раздела блога

    $250

    блог на вордпресс Нужно доработать раздел. ТЗ (нужно переработать раздел примерочная в стильные люди): Раздел является заменой для раздела примерочная. При переходе в раздел сначала открывается модальное окно "для просмотра вам необходимо авторизоваться через социальные ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать дизайн для e-mail рассылки

    $50

    нужно сделать красивую и вкусную рассылку наподобие ИВ РОШЕ или netaporter Все исходные материалы будут представлены. Рассылки нужны будут 5-6 раз в месяц. Жду ваших предложений.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайн блога

    $250

    есть прототип утвержденный. Подложка должна быть сменяемой. Сейчас внутренние дизайнеры готовят осеннюю коллекцию. Поэтому фон будет белый, как исходный Проект срочный. Количество уникальных страниц: 4 (главная, страница новости, раздел стильные люди, карточка человека)

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад