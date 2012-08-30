livelychief

есть техническое задание, цвета: черный, салатовый и белый + можно использовать доп. цвета, в основе логотипа должен быть силуэт птицы, узнаваемый, чтобы можно было использовать как персонажа в продуктах компании)) Жду предложения Бюджет 30 долларов
Анна Малетина livelychieflivelychief
- $30Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
страница посвящена лукам. Прототип в приложении. Аналог looсks на lookatme.ru Только в шапке нужно сделать привязку к брендуДизайн сайтов15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
блог на вордпресс Нужно доработать раздел. ТЗ (нужно переработать раздел примерочная в стильные люди): Раздел является заменой для раздела примерочная. При переходе в раздел сначала открывается модальное окно "для просмотра вам необходимо авторизоваться через социальные ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
нужно сделать красивую и вкусную рассылку наподобие ИВ РОШЕ или netaporter Все исходные материалы будут представлены. Рассылки нужны будут 5-6 раз в месяц. Жду ваших предложений.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
есть прототип утвержденный. Подложка должна быть сменяемой. Сейчас внутренние дизайнеры готовят осеннюю коллекцию. Поэтому фон будет белый, как исходный Проект срочный. Количество уникальных страниц: 4 (главная, страница новости, раздел стильные люди, карточка человека)Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад