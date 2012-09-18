Добрый день, дорогие коллеги. Нужно до завтра отрисовать простой логотип в кореле в двух экземлярах - с белой обводкой и без. Шрифты и .псд (есть только в нем в ...
Отрисовать существующий логотип в кривых
2 логотипа в архиве в приложении.
прошу озвучить цены.
срочность - до конца суток (по мск)
Выбранный исполнитель
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