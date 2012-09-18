Отрисовать существующий логотип в кривых

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Завершен7 заявок170 просмотров

2 логотипа в архиве в приложении.

прошу озвучить цены.

срочность - до конца суток (по мск)

13 лет назад
kinzoid
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Очень оперативно и качественно. Самые лучшие рекомендации!
Оплату получил. Спасибо!

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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