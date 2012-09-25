Необходимо просто лого для простого сайта. Особых требований никаких нет. Надо, чтобы была на фоне обложка украинского паспорта с гербом, можно еще эйфелеву башню, кремль и другие достопримечательности. Размер лого такой же как на сайте ...
Разработка нового логотипа сайта ChinaHub
Нужно разработать новый логотип на сайт chinahub.ru, опираясь на старый, но новый должен приобрести более современный характер.
Идея старого логотипа «Название сайта в объятии золотого дракона.», это цвета флага КНР(Золотой, Красный) и присутствие дракона.
Нужно подчеркнуть золотой цвет. Идея не должна в полной мере терять свой смысл, но это не исключает создание новых вариантов логотипа. Логотип должен быть на прозрачном фоне.
Немного про сайт: Сайт занимается поиском, оформлением и поставками товара из Китая, Главная характеристика сайта, это помочь потенциальному клиенту, найти товар который он ищет. Для этого дизайн должен максимально направить клиента и упростить его работу в нем.
Спасибо и удачи в конкурсе!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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