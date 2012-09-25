Разработка нового логотипа сайта ChinaHub

# 1 — $ 50

Нужно разработать новый логотип на сайт chinahub.ru, опираясь на старый, но новый должен приобрести более современный характер.

Идея старого логотипа «Название сайта в объятии золотого дракона.», это цвета флага КНР(Золотой, Красный) и присутствие дракона.

Нужно подчеркнуть золотой цвет. Идея не должна в полной мере терять свой смысл, но это не исключает создание новых вариантов логотипа. Логотип должен быть на прозрачном фоне.

Немного про сайт: Сайт занимается поиском, оформлением и поставками товара из Китая, Главная характеристика сайта, это помочь потенциальному клиенту, найти товар который он ищет. Для этого дизайн должен максимально направить клиента и упростить его работу в нем.

Спасибо и удачи в конкурсе!