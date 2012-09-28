Нужно разработать новый логотип на сайт chinahub.ru, опираясь на старый, но новый должен приобрести более современный характер. Идея старого логотипа «Название сайта в объятии золотого дракона.», это цвета флага КНР(Золотой, Красный) ...
Требуется логотип для фирмы Автоматические системы
Требуется логотип для солидной компании - "Автоматические системы".
Компания занимается изготовление, продажей и устновкой Гаражных, Въездных ворот, Рольставней и Шлагбаумов. Сайт - www.AutSystems.ru
Форма логотипа - круг. Можно предложить свое видение.
Стилистика: Строгий, классический, солидный.
Логотип будет использоваться: деловая документация, для интернет-сайта, полиграфия и т.д. (сдавать работу по определению победителя — в кривых)
Приветствуется:
1) если логотип разработан с пояснением
2) деловой стиль, содержащий идею, чтобы использовать в дизайне сайта
P.S. Все появляющиеся вопросы задавайте в личку!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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