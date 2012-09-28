Требуется логотип для фирмы Автоматические системы

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки1773 просмотра
#1$110

Требуется логотип для солидной компании - "Автоматические системы".

Компания занимается изготовление, продажей и устновкой Гаражных, Въездных ворот, Рольставней и Шлагбаумов. Сайт - www.AutSystems.ru

Форма логотипа - круг. Можно предложить свое видение.

Стилистика: Строгий, классический, солидный.

Логотип будет использоваться: деловая документация, для интернет-сайта, полиграфия и т.д. (сдавать работу по определению победителя — в кривых)

Приветствуется:

1) если логотип разработан с пояснением

2) деловой стиль, содержащий идею, чтобы использовать в дизайне сайта

P.S. Все появляющиеся вопросы задавайте в личку!

13 лет назад
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1
Как всегда - лучшая работа! Все правки были приняты и выполнены профессионально и быстро. Очень доволен результатом. Буду обращаться еще и еще!!!
Интересный конкурс ,благодаря которому не просто заработал деньги,а приобрел бесценный опыт. И конечно же только положительные эмоции от сотрудничества с Фларисом.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
#1

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