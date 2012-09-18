Логотип для строительной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт24 заявки225 просмотров

Нужен логотип для строительной компании. Корпоративные цвета зеленый и серый. Название компании БНВ-буд. Логотип нужен в строительной тематике. Приоритет рисунка к логотипу: домик, лопата, шпатель, мастерок, кирпичи.

13 лет назад
sale-system
Евгений 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранные исполнители

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
pups42
52 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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