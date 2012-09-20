Размножить 3 логотипа на сайте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки151 просмотр

Нужно размножить мой логотип на сайте. Задача не сложная - есть лотип, с него по той же схеме сделать еще три. Цена по 4$ за лого... К каждому нужно добавить один элемент, соответствующий категории... Подробности в ЛС

13 лет назад
antonrafa
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$12
1 день

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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